Aderiscono a sciopero Si Cobas: licenziati

Quattro dipendenti lasciati a casaIeri mattina, anche l' azienda Menù ha cercato di svolgere un ruolo di mediazione, pur essendo terza rispetto alla diatriba in corso da giorni tra i Si Cobas e l' azienda di pulizie 'C and P', che tre settimane fa ha licenziato 4 dipendenti, di cui due delegati sindacali.La motivazione addotta dall' agenzia interinale sta nel fatto che i 4 hanno timbrato il cartellino durante il loro turno di lavoro, e sono usciti dall' azienda per aderire allo sciopero in corso per una serie di problematiche. «L' azienda di pulizie - dichiara Enrico Semprini dei Si-Cobas, al termine dello sciopero di ieri mattina - ritiene i quattro licenziati assenti ingiustificati, quando lo sciopero è un diritto sancito dalla Costituzione». Giovedì, intanto, è in programma un incontro tra l' azienda di pulizie e i Si Cobas, a cui la Menù parteciperà come garante.