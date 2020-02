Aemilia-appello abbreviato: da risentire 13 testimoni

Sono 13 i testimoni che dovranno essere sentiti, il 17 e il 24 marzo, nell'ambito del secondo processo di appello per sei imputati -tra cui l'ex consigliere comunale di Forza Italia a Reggio Emilia, Giuseppe Pagliani- nella tranche del processo Aemilia svoltasi con rito abbreviato a Bologna. Nel primo giudizio di appello Pagliani, che in primo grado era stato assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, era stato condannato a quattro anni, ma per lui e per altre cinque persone la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza, disponendo un nuovo processo di secondo grado.E proprio per rispettare quanto stabilito dalla Cassazione, che aveva riconosciuto la necessita' di risentire alcuni testimoni, oggi i giudici della Corte d'appello di Bologna hanno ammesso, su richiesta del sostituto pg Nicola Proto, 13 testimoni, tra cui spicca l'ex prefetto di Reggio Emilia, Antonella De Miro.Nel dettaglio - specifica l'agenzia Dire - otto di loro (tra cui proprio De Miro e l'ex parlamentare Filippo Berselli) dovrebbero deporre nell'udienza in programma alle 9.30 del 17 marzo, mentre altri cinque, tra i quali il giornalista reggiano Marco Gibertini, gia' condannato in via definitiva a nove anni e quattro mesi, dovrebbero testimoniare il 24 marzo, sempre a partire dalle 9.30.