Affitti studenti, rettore: 'Per fuori sede situazione fuori controllo'

In particolare, sarà possibile registrare il contratto di locazione direttamente in videochiamata con un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, che offrirà inoltre consulenza e informazioni sui benefici fiscali previsti per chi vive in un appartamento con contratto di affitto, con particolare riferimento alle agevolazioni previste per i giovani fuori sede. Inoltre un funzionario dell’Agenzia sarà a disposizione degli studenti, delle studentesse e dell’Ateneo per offrire consulenza e assistenza per il rilascio del codice fiscale agli iscritti stranieri.'Siamo grati per l'apertura e la disponibilità dimostrate dall'Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna e del suo direttore, Rossella Orlandi - dichiara il rettore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Carlo Adolfo Porro -.Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di formare individui responsabili e pronti ad affrontare con competenza e integrità le sfide del mondo reale. Per gli studenti che vengono da fuori sede, circa il 30% della popolazione studentesca Unimore, la situazione non è affatto sotto controllo e quindi il numero di posti letto a disposizione è ampiamente inferiore alle richieste e questo protocollo è un passo in avanti molto significativo'.'Siamo consapevoli – prosegue il Rettore - del fatto che affrontare le questioni legate alla locazione può risultare complesso, in particolare per studenti e studentesse che si trovano a dover gestire per la prima volta questi aspetti. In tale contesto, la facilitazione della registrazione dei contratti di locazione, prevista dall'accordo con l'Agenzia delle Entrate, rappresenta un passo verso un'ulteriore trasparenza.

Il nostro obiettivo non è soltanto quello di tutelare gli studenti, ma anche di fornirgli strumenti e competenze utili per navigare autonomamente queste questioni.'



Il Rettore ha poi sottolineato l'importanza dell'educazione alla legalità fiscale: 'Non si tratta solo di rispettare le regole, ma di comprendere il valore dell'agire in maniera consapevole e responsabile. Il protocollo contribuirà a promuovere tra gli studenti una maggiore consapevolezza circa le responsabilità e i diritti connessi alla locazione di un immobile, contribuendo così alla loro formazione non solo come studenti, ma come cittadini'.