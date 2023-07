Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sul piano politico la questione ha riacceso il tema del grande numero di immigrati irregolari, senza fissa dimora, dediti allo spaccio e ad attività illegali presenti sul territorio modenese. E il continuo ripetersi di aggressioni a scopo di rapina in centro storico, a Modena.Un aspetto sottolineato a livello consigliare anche da Barbara Moretti, ex leghista e ora a capo del monogruppo d'opposizione Modena al Centro.“Di fronte a fatti come quelli accaduti a danno di una giovane donna aggredita, minacciata e rapinata all’interno di casa sua da uno straniero irregolare, con gravi precedenti, non ci dovrebbero essere dubbi: persone del genere vanno allontanate dal territorio nazionale. Subito. Siamo grati allo sforzo che fin dal suo arrivo a Modena ha contraddistinto l’azione del Questore Silvia Burdese nel contrasto all’immigrazione irregolare ma fatti di questo genere confermano che la situazione a Modena è ad un livello di emergenza tale da richiedere sforzi straordinari' -ha affermato il consigliere di Modena al centro.