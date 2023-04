Agricoltura e tutela consumatori: sala piena per De Carlo a Carpi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













“Per Fratelli d’Italia il mondo agricolo è di fondamentale importanza e lo abbiamo dimostrato già dal cambio di denominazione del Ministero guidato da Francesco Lollobrigida. Le sue prime azioni, infatti, sono andate in difesa della nostra produzione agroalimentare e della trasparenza per i consumatori. Con l’obbligo di una comunicazione chiara per chi utilizza farina di insetti, così come la scelta di vietare in Italia la produzione e il commercio di cibi e carne sintetici.L’Italia è stata la prima nazione al mondo a vietare l’uso di queste pratiche, anteponendo a meri interessi economici la tutela delle nostre produzioni e delle nostre eccellenze, si pensi al Parmigiano Reggiano, al Lambrusco, all’aceto balsamico, alla Bianca Modenese; ma al tempo stesso, non meno importante, la tutela della salute dei cittadini”.“La tutela delle eccellenze dei territori, quindi anche di questo, dal vino Lambrusco alla coltivazione delle pere, è una priorità della maggioranza di Governo e siamo pronti a mettere in campo azioni concrete a tutela della produzione di queste meraviglie della tradizione agroalimentare italiana” - afferma De Carlo.