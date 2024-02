Agricoltura in ginocchio, Alternativa Popolare: 'Intervengano istituzioni'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.



A parlare è il segretario regionale di Alternativa Popolare Alberto Bosi.



Bosi ha poi voluto sottolineare quanto l’Emilia Romagna sia una regione chiave a livello nazionale nel settore primario, con migliaia di aziende agricole che forniscono al paese prodotti di altissima qualità.



'Posso dire con orgoglio che anche tanti cittadini emiliani - romagnoli sono imprenditori del settore che ogni giorno si rimboccano le maniche con questo intento: non possono essere abbandonati in un momento di estrema difficoltà come quello che stanno vivendo oggi. Mi rivolgo quindi alle amministrazioni locali, agli enti e alle istituzioni a tutti i livelli, regionali e nazionali, chiedendo loro di ascoltare questo grido d’aiuto e di fare il possibile per supportarli, magari anche istituendo un tavolo tecnico per discutere del da farsi e trovare soluzioni. Alternativa Popolare – ha concluso Bosi – si unisce agli agricoltori della nostra Regione: vogliamo farci da portavoce della loro categoria, sostenere la loro causa e tentare di salvare l'agricoltura locale e tutte le preziose varietà nostrane, che rischiano seriamente di sparire dalle tavole degli italiani'.