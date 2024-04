Nomina direttore Aimag, Pd Mirandola: 'Pessima gestione della vicenda'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così la segretaria del PD di Mirandola Anna Greco interviene ribadendo la posizione del partito a Mirandola sulla vicenda Aimag. Una posizione di fatto lontana, per non dire opposta, a quella tenuta direttamente dal segretario provinciale del Partito Democratico che come sindaco di Soliera, ha votato a favore del nuovo CDA con l'ingresso del socio privato Hera e la scelta che ne è derivata di nominare un nuovo direttore di Aimag di diretta espressione del socio privato Hera.

Un aspetto quello della distanza tra PD locale e PD provinciale, rimarcato di fatto dalla stessa segretaria provinciale che di fatto richiama la Federazione provinciale del Partito ad occuparsi di una vicenda che dopo la nomina del nuovo direttore la segretaria inquandra oggi nell'alveo di una 'pessima gestione. Il contrario - sottolinea - dell'idea che la politica sia innanzitutto la capacità di risolvere i problemi e non di alimentarli'. Da qui un attacco diretto alla 'destra mirandolese che - afferma Anna Greco -sta alimentando un clima di rissa, ricorrendo alle falsificazioni della propaganda e allo scaricabarile, per nascondere la sua incapacità di difendere gli interessi del territorio nei fatti e non a parole'.



'Basti pensare all’improvvido voto di Golinelli a favore della nomina del direttore di AIMAG da parte di Hera rimediato solo dopo la forte denuncia del PD di Mirandola.



In questi anni, su tutti i temi per i quali la maggioranza dei cittadini mirandolesi li avevano votati, Ospedale, AIMAG, viabilità, edifici pubblici, o non hanno toccato palla o lo hanno fatto solo marginalmente, isolando e indebolendo Mirandola, pur essendo al governo della città. La credibilità e la serietà politica passano anche dalla dimostrazione della capacità di cercare soluzioni nell’affrontare le difficoltà e le problematiche che quotidianamente si presentano. Per trovare soluzioni occorre però avere anche un progetto e, soprattutto, non si può pensare che basti buttare le colpe addosso agli altri' - conclude Anna Greco.