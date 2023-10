Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E' di oggi un documento degli 11 Comuni della Bassa e del mantovano per ribadire, come deliberato nei singoli Consigli Comunali, la richiesta di un nuovo Patto di sindacato che sia rappresentativo di tutti i Soci pubblici Aimag e che garantisca il controllo pubblico di Aimag spa con la nomina di un nuovo Cda. Quello attuale infatti, per i firmatari, è stato nominato 'con arroganza e prepotenza contro quanto varato nei singoli Consigli comunali'.'Gentilissimi colleghi, appare di tutta evidenza la necessità di stipulare immediatamente un nuovo Patto di Sindacato tra i soci pubblici dell'azienda.Sul punto ribadiamo che non si intravedono ragioni per modificare quanto stabilito nel Patto di Sindacato scaduto il 30 aprile in relazione alla necessaria rappresentatività e tutela di tutti i territori che hanno dato vita ad Aimag spa e che devono essere garantiti nella loro operatività anche decisionale - si legge inviata dai Comuni di Borgocarbonara, Camposanto, Cavezzo, Medolla, Mirandola, Moglia, Poggiorusco, San Felice sul panaro, San Giacomo delle segnate, San Possidonio e San Prospero ai Comuni di Carpi, Campogalliano, Modena, Soliera, Bomporto e Bastiglia -. Ribadiamo fermamente come la vostra proposta non assicuri la rappresentanza di tutti i soci pubblici all'interno del Consiglio di Amministrazione e come, pertanto, si vengano a modificare inspiegabilmente le condizioni che diedero vita alla nostra società. Ribadiamo come nel nuovo Patto di sindacato pubblico debbano essere rappresentati e garantiti tutti i territori; ciò è fondamentale per poter garantire il controllo pubblico, secondo le condizioni richieste anche da Atersir, che impone il controllo rafforzato sull'Azienda per la prossima gara a doppio oggetto sui rifiuti. Insistiamo per l'immediata dimissione del Consiglio di Amministrazione così come illegittimamente nominato con l'apporto determinante dei soci privati, senza la nostra adesione e per un nuovo Patto di sindacato nelle modalità e termini di cui al precedente Patto. Vi invitiamo a darci un sollecito riscontro'.Nella foto la presidente del Patto di sindacato, il sindaco di Bastiglia Francesca Silvestri con il sindaco Bellelli alle spalle