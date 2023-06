Aimag sotto il controllo Hera? San Felice dice no: 'Il controllo rimanga totalmente pubblico'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Rispondendo alle nostre domande il sindaco ha dichiarato di essere d'accordo con le ragioni della nascita e dell'attività del comitato 'Aimag per il territorio'. 'Credo in particolar modo che sia utile e necessario informare le persone la gente. Per capire e fare capire nel dettaglio il merito della questione. Senza idee preconcette ma valutando attentamente i punti di caduta delle varie idee e delle ipotesi in campo'Nel video, il sindaco di San Felice sul Panaro, Michele GoldoniQuesta sera, martedì 27 giugno, il sindaco di San Felice sarà tra i relatori alla serata approfondimento, aperta a tutta la cittadinanza, organizzata dal Comune di Mirandola alla sala consigliare del municipio di via Giolitti.L'obiettivo - fa sapere il Comune - è parlare del valore territoriale e patrimoniale della multiutility , a fronte delle ingerenze che vorrebbero l’ingresso di Hera, in concomitanza con la scadenza del patto di sindacato che ne ha sempre tutelato la proprietà pubblica.

Pochi giorni fa è arrivato sul tavolo dei soci un parere legale sui rischi dovuti all’ingresso di soci privati nel CdA e alla nomina del direttore generale da parte di Hera: la serata sarà l’occasione giusta per rendere pubbliche tutte le possibili osservazioni in materia, fra cui quelle legate al danno erariale per gli Enti soci'



In rappresentanza della bassa modenese e del basso mantovano interverranno l’Assessore al Bilancio Roberto Lodi per il Comune di Mirandola, Michele Goldoni Sindaco di san Felice, Sauro Borghi Sindaco di San Prospero e Fabio Zacchi Sindaco di Poggio Rusco.