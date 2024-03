'Al governo della città abbiamo fatto un buon lavoro, ecco il programma per continuare'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Presenteremo il manifesto con cui il Partito Democratico presenta la sua visione di Modena in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. Un documento aperto -- che mettiamo a disposizione del candidato sindaco Massimo Mezzetti e di tutte le forze politiche e sociali che vorranno discuterne insieme'

'Modena e l’Europa sono ad un bivio storico - continua Venturelli - L’esito delle future elezioni amministrative ed europee sarà determinante per il futuro della città e per gli equilibri politici dell’Europa. Noi vogliamo parlare a tutte persone che si alzano ogni mattina per andare al lavoro e hanno mille preoccupazioni, a partire da quella economica; ai genitori impegnati per il futuro dei loro figli; alle nuove generazioni che vogliono costruirsi la loro vita; alle imprese che creano lavoro di qualità, a tutti coloro che vogliono una città europea, attenta all’ambiente e al futuro delle nuove generazioni. Vogliamo continuare ad investire sulla città universitaria, una città che sia capace di prendersi cura di tutti i cittadini; una città che garantisce agli anziani qualità di vita e sostegno alle persone fragili.





Modena è una città straordinaria: siamo convinti che debba continuare a essere ambiziosa e a volare alto, senza dimenticare che una città è davvero grande quando, anzitutto, si occupa di risolvere i problemi di tutti i giorni dei suoi cittadini. '



Il programma del Partito Democratico della Città di Modena si divide in 16 assi prioritari. Una serie di priorità divise in sedici punti programmatici.



- Una città per tutti/e e non per pochi/e

- Una città e una comunità educante

- Una città che si rigenera e della prossimità

- Una città che si muove in maniera sostenibile

- Una città che riparte dalla cultura

- Una città che non lascia indietro nessuno

- Una città sempre più in salute

- Una città sempre più sicura e della legalità

- Una città che lavora e cresce

- Una città digitale

- Una città inclusiva

- Una città con e per le donne

- Una città dove lo sport è benessere

- Una città per restare: giovani e studenti

- Una città con le periferie al centro

- Una città che partecipa