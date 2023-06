Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Maltempo

Dalle 16 di oggi pomeriggio sono stati condotti 40 interventi dai vigili del fuoco del comando di Modena per i temporali che si sono abbattuti sulla provincia, in particolare sul capoluogo e la zona a sud est verso Vignola. Alberi caduti, pali della luce e del telefono pericolanti e alcuni smottamenti nella zona montana. Attivate anche le squadre dei volontari VVF per rispondere tempestivamente a tutte le richieste.

Al momento sono state evase tutte le richieste di intervento.