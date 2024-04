Alberto Bosi si candida alle Europee per Alternativa Popolare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Grandi sono le sfide che attendono l’Europa nei prossimi mesi: innanzitutto occorre sostenere i giovani che sono la nostra speranza per il futuro: il lavoro è troppo precario e gli stipendi troppo bassi. In questo modo le giovani generazioni non riescono a fare famiglia e a combattere la denatalità che è un grandissimo problema per tutto il nostro Continente - continua Bosi -.

Inoltre, bisogna sostenere in tutti modi possibili i nostri agricoltori che non possono reggere da soli una concorrenza sleale che proviene da fuori Europa dove non ci sono le nostre stesse regole di produzione. Per quanto riguarda la politica estera è necessario sostenere economicamente e militarmente l’Ucraina che non combatte contro il regime russo solamente per la propria libertà ma per quella di tutta l’Europa. A partire da Alcide De Gasperi la casa dei cattolici e dei popolari è sempre stata quella del Partito Popolare Europeo (PPE) che ha garantito alla nostra Europa decenni di pace e benessere economico: Alternativa Popolare darà il suo contributo affinchè questo possa continuare.