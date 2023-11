Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nel corso delle operazioni di identificazione, il conducente di 24 anni è stato sottoposto ad accertamenti con etilometro ed è risultato positivo con un tasso superiore al limite consentito.Il passeggero è stato invece trovato in possesso di uno spinello confezionato con hashish, che è stato posto in sequestro.Il conducente dell’auto, nei confronti del quale è scattato l’immediato ritiro della patente, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre il passeggero è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura per l’uso di sostanze stupefacenti.Da sud a nord della provincia, i Carabinieri della Stazione di Medolla e della Compagnia di Carpi, con il supporto di equipaggi messi a disposizione dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena hanno effettuato, in aggiunta ai normali servizi di controllo del territorio, ulteriori attività preventive distribuite nell’arco orario notturno, nelle zone maggiormente esposte ai furti.A seguito dei controlli i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione di 42 persone e al controllo di 21 mezzi.'I controlli straordinari, pianificati nell’intera provincia - fa saper il comando provinciale dell'Arma - proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle zone cittadine, industriali e commerciali più esposte a furti e ad altri reati contro il patrimonio'