Alle Costellazioni il Comune paga 57 camere per ospitare 129 persone

Una scelta di ospitare lì anche servizi comunali di accoglienza per nuclei familiari anche con minori, voluta dall'amministrazione comunale rispetto alla quale il sindaco, rispondendo di recente ad una interrogazione del consigliere comunale Piergiulio Giacobazzi, ha fornito alcuni numeri.



'Alle Costellazioni il Comune ha a disposizione 57 camere, per un costo complessivo di circa 600mila euro, comprensivo di un educatore - per l'accoglienza abitativa temporanea di persone o nuclei in situazione di grave disagio, anche a seguito di sfratto, inseriti in progetti di assistenza sociale e socio-sanitaria. Per conto dei Servizi Sociali sono ospitate 22 singoli e 29 nuclei, oltre a 12 persone del Centro Stranieri, per un totale di 129 persone, di cui 50 minori' - ha affermato il sindaco Giancarlo Muzzarelli



Gli spazi sono gestiti dalla società Hyma e i percorsi di sostegno coinvolgono anche Caleidos e Mediando per interventi di educazione all'abitare, gestione dei rifiuti, degli spazi comuni e delle relazioni di convivenza. Ai minori sono rivolti percorsi di socializzazione, sostegno scolastico e centri estivi co-progettati con Caritas Diocesana e volontari del centro di ascolto della Parrocchia di San Paolo dove un gruppo di volontari sostiene le mamme nell’avvicinamento a servizi materno-infantili.



Oltre al Cas della Prefettura per gli stranieri richiedenti asilo e ai posti comunali per accoglienza abitativa, alle Costellazioni ci sono anche 61 privati (54 singoli e 2 nuclei familiari) e altre 6 persone (2 singoli e 1 nucleo) provenienti da altri Comuni.