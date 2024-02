Voto a Modena, l'alleanza Verdi-sinistra dà l'ok a Mezzetti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In vista delle prossime elezioni amministrative Europa verde, Sinistra italiana e Insieme a sinistra hanno deciso di unire le proprie forze e presentarsi con il simbolo Alleanza Verdi-sinistra.

Un'alleanza che si esprime, al di là alcuni distinguo programmatici su alcuni punti non negoziabili come quello della Bretella, all'appoggio al candidato indicato dal Pd, pur senza tessera Pd, Massimo Mezzetti. Del resto, come Paolo Silingardi spiega, l'alleanza è 'contraria all'isolamento politico della sinistra'.



'Con Mezzetti abbiamo avuto un primo colloquio positivo - spiegano Paolo Silingardi, Paolo Trande e Giorgio Bolognesi -. Gli abbiamo segnalato i temi che per noi centrali: lavoro di qualità, ambiente, mobilità, servizi sociali, sanità pubblica e universale, scuola pubblica, diritto alla casa, parità di genere femminile piena e il ruolo dell'ente comunale nella difesa dei beni comuni'.



Insomma, l'accordo su Mezzetti pare cosa fatta, anche se in questi 5 anni spesso in Consiglio comunale Verdi e sinistra hanno preso la porta in faccia più volte dalla amministrazione a traino Pd (a partire dalla lotta alle privatizzazioni nel welfare), come dimostra del resto la sfiducia agli assessori di riferimento Bosi e Pinelli. Ora, per l'alleanza Trande-Silingardi l'unico punto non negoziabile è lo stop alla Bretella.