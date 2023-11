Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ma a differenza del PD locale, che da anni annuncia la costruzione di studentati dei quali ancora stiamo aspettando l’inaugurazione e che si vanta della geniale collocazione di alloggi presso l’R-Nord dove anche di recente una studentessa ha rischiato grosso, e del PD nazionale che in dieci anni di governo ha acuito il problema abitativo degli studenti, il Governo Meloni ha dato immediatamente una risposta stanziando cospicui fondi per la realizzazione degli alloggi per gli studenti universitari'.'Grazie all’attuale Governo, infatti, saranno 5.

400 i nuovi posti letto destinati agli studenti e finanziati dal ministero dell'Università e della Ricerca attraverso il V bando della legge sugli alloggi universitari, che vanno ad aggiungersi agli 8500 già realizzati nell’ultimo anno. Sono stati, infatti, assegnati i circa 500 milioni di euro del Fondo dedicato, che, oltre alla creazione di nuovi posti, permetteranno anche di recuperare, riqualificare, ampliare ed efficientare strutture residenziali già esistenti - spiega Rizzo -. La valutazione degli immobili da ammettere al finanziamento è stata fatta tenendo conto anche della capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi assegnati nei tempi indicati dal cronoprogramma con il minimo consumo possibile di risorse, dell’utilità del progetto e della sostenibilità nel tempo e nelle successive fasi di gestione ed attuazione'.



'Per tornare sul territorio, all’interno del suddetto bando, rientrano ben quattro strutture modenesi, tra le quali l’ormai tristemente noto ex Direzionale Manfredini, salito all’onore della cronaca locale come catalizzatore di degrado ed illegalità. In un colpo solo, dunque, - conclude l’esponente di Fratelli d’Italia - il Governo realizzerà un totale di 344 nuovi posti letto in città ed allo stesso tempo interverrà su una problematica di insicurezza e degrado irrisolta da anni a Modena'.