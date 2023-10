Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Questi gli argomenti trattati durante il faccia a faccia: messa in sicurezza urgente da frane e alluvioni di intere zone, da cui dipende la loro sopravvivenza; la necessità di garantire supporto ai piccoli Comuni, che soffrono di insufficienza e inadeguatezza delle risorse, e la verifica dei progetti di intervento su questo; il cronoprogramma o la tempistica dei lavori; protocollo e competenze per la gestione coordinata degli interventi necessari.'Ringrazio i Comitati per la collaborazione- ha detto Bonaccini- è importante per le Istituzioni avere anche un rapporto diretto con chi vive tutti i giorni sulla propria pelle i disagi di quel drammatico evento. Ho proposto loro di rivederci a cadenza regolare, la prossima volta già entro la fine dell’anno, per condividere ogni passo della ricostruzione, del percorso e delle procedure che dovranno portare all’erogazione dei fondi. Resta massimo l’impegno della Regione affinché venga rimborsato il 100% dei danni a famiglie e imprese come promesso dal Governo e fino a quel giorno continueremo a stare al fianco di chi è stato vittima dell’alluvione, lavorando con il commissario Figliuolo e le sue strutture con la massima collaborazione, come bene abbiamo fatto in questi mesi'.