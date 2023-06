Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In ogni caso, 'nonostante forse quello che qualcuno spera, il Governo saprà trovare le risorse. E forse le ha già trovate'. Lo annuncia il viceministro a Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, di nuovo sul tema alluvione e ricostruzione in Emilia-Romagna.Parlando all'agenzia Dire a margine di un evento stasera a Bologna, puntualizza il viceministro Fdi bolognese sugli annunciati fondi in arrivo da Roma: 'Capiamo che qualcuno rimarrà deluso, ma non saranno assolutamente delusi gli emiliano-romagnoli, per l'efficienza di governo dimostrata anche con la nomina del commissario Figliuolo, colui che ha portato fuori l'Italia dalla più grave crisi dal dopoguerra a oggi'.Se c'è bisogno di fondi, quindi, 'non ci tireremo indietro: stiamo verificando gli elenchi che sono stati mandati' dalla Regione e 'rileviamo che ci sono delle situazioni un po' particolari, di cui chiederemo alla Regione' stessa, con spirito di leale collaborazione. Regione che, insiste Bignami, 'ha certamente recepito queste indicazioni provenienti da qualcuno, il quale magari per errore ha inserito delle richieste di intervento che riguardavano situazioni preesistenti, rispetto all'alluvione'.