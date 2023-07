Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













), Luca Sabattini e Francesca Maletti, rispondono al senatore Michele Barcaiuolo secondo il quale la Regione Emilia Romagna non avrebbe inserito alcuni Comuni della montagna nell’elenco per la richiesta dei fondi.'Il senatore sostiene che nell’allegato 1 al decreto alluvione (decreto 61) non fossero stati inseriti i Comuni della montagna modenese, ma quell’allegato si riferisce al tema della sospensione delle tasse che riguarda i Comuni alluvionati e franati della Romagna pesantemente colpiti. Pertanto suddetto allegato non poteva contenere l’elenco dei comuni del modenese. Mentre, come ha riconosciuto lo stesso Ministro Musumeci, la provincia di Modena avrà diritto ai fondi per intervenire sui Comuni montani colpiti dalle frane come da richiesta della Regione.Consigliamo al senatore Barcaiuolo – replicano all’unisono i consiglieri regionali modenesi - di leggersi bene la documentazione prima di lanciare accuse. Invece di confondere le carte per confondere le idee e utilizzare un dramma per scopi politici, sarebbe opportuno che si adoperasse affinché il Governo garantisca procedure celeri per il risarcimenti dei cittadini e imprese delle zone alluvionate. A tre mesi dai terribili accadimenti ancora nessuno ha certezza di come e quando le popolazioni alluvionate potranno avere i risarcimenti, né quando arriveranno i fondi. Vorremmo poter dire al sen. Barcaiuolo, forti dell’esperienza della ricostruzione post-sisma e delle alluvioni che hanno colpito in precedenza il territorio modenese, che le emergenze non si gestiscono con le polemiche dalle gambe corte'.