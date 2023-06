Alluvione, Giovani Pd: 'Subito Bonaccini Commissario'. Attacco a Bignami

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A parlare è Filippo Simeone, segretario Giovani Democratici Emilia-Romagna.'La politica non è una collezione di figurine: il terremoto ci ha insegnato che le risposte devono essere fornite alla svelta e con precisione. Solo chi conosce il territorio da decenni, come Bonaccini, può veramente dare garanzie di ricostruzione e rilancio alle zone colpite, quindi riteniamo strumentali anche le proposte di commissari tecnici terzi. Nel frattempo è in atto un becero tentativo di imputare colpe ad amministratori e amministratrici di centrosinistra, che hanno invece gestito l’emergenza con competenza e professionalità, salvando innumerevoli vite e limitando il più possibile i danni - continuano gli esponeti Dem -. Noi giovani siamo e saremo quelli a pagare più duramente gli effetti della crisi climatica in tutti gli ambiti nei quali si dispiegheranno, e quindi reclamiamo il diritto e il dovere di chiedere che finalmente si agisca.

Invece, Lega e Fratelli d’Italia sono fieri rappresentanti di una coalizione internazionale che nega apertamente la crisi climatica e ostacola ogni tipo di iniziativa volta a contrastarla. Nel 2019, proprio a Sassuolo, Salvini ridicolizzava la scienza e i manifestanti di Fridays for Futures, dichiarando, di fronte a un maggio particolarmente freddo, che del riscaldamento globale non si vedeva l’ombra. Alla luce della tragedia che stiamo vivendo, queste parole dovrebbero far riflettere sull’incompetenza politica di questa classe dirigente, che si permette di dire tutto e il contrario di tutto come nulla fosse'.



'Ma torniamo alle proposte. La Regione Emilia-Romagna ha approvato nel 2017 la legge a saldo zero sul consumo di suolo: come GD Emilia-Romagna proponiamo che questa venga applicata in tutti i territori colpiti e non e venga affiancata da un piano straordinario di riqualificazione delle strutture esistenti a livello nazionale ed europeo. Serviranno centinaia di miliardi di euro e la riconversione di parti del PNRR: i due miliardi così tardivamente stanziati dal Governo Meloni sono totalmente insufficienti, e non avranno nessun impatto concreto sulle famiglie e sulla ricostruzione dei Comuni, che anzi rischiano di subire ogni tipo di infiltrazione per il codice degli appalti avanzato da Salvini. A parer nostro occorre anche riprendere i piani di Italiasicura dei governi del Pd e il ‘Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico’ del governo Conte. Occorre ridare alla pubblica amministrazione quelle competenze tecniche che si sono ritenute superflue. Abbiamo bisogno di porre fine alla cementificazione che negli anni ha ridotto la capacità di assorbimento di un territorio già impermeabile per natura, di mettere in sicurezza questo Paese, con soldi veri per l’adattamento alla crisi climatica e idrogeologica, di accelerare la transizione verso un futuro a zero emissioni e con la produzione di energia verde dal basso e condivisa nelle comunità energetiche, perché questa alluvione ha il marchio dei combustibili fossili e ignorarlo è negazionismo climatico. Abbiamo bisogno che ci ascoltiate, perché stiamo andando a sbattere e in prima fila c’è la nostra generazione'.