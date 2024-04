Ampliamento azienda Monterè, via libera ma maggioranza divisa: verdi e sinistra votano contro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A comunicarlo gli stessi gruppi al termine di una votazione giunta dopo un dibattito abbastanza acceso e che ha visto il voto contrario anche del Movimento 5 stelle. Il sindaco storce il naso e scuote la testa quando il capogruppo M5S critica il provvedimento 'troppo impattante' per consumo di suolo verde.

L'opposizione del centrodestra vota a favore insieme al PD, ma critica un emendamento che proprio il PD presenta all'ultimo, anzi in corso di discussione, per aumentare gli interventi di mitigazione e di controllo dell'impatto ambientale conseguente all'ampliamento. Un emendamento che dichiaratamente stupisce anche l'Assessore all'urbanistica Anna Maria Vandelli che si scusa: 'Non ho presidiato bene i lavori in commissione e degli uffici su questi aspetti, grazie al PD che mi ha corretto il compito' - afferma. Ma l'emendamento non piace al centro destra, soprattutto per la tempistica. 'E' 5 anni che tenete questa cosa in sospeso' - afferma il capogruppo Lega Bertoldi rivolgendosi alla giunta, e vi accorgete all'ultimo momento che qualcosa è da modificare'.

'E' una questione di buon senso, e l'emendamento non cambia nulla rispetto al disposiivo del documento' - afferma il Consigliere (PD), Lenzini.



'Avete avuto anni per usare il buon senso, e lo avete trovato solo poco fa' - replica il capogruppo Lega Bertoldi nella dichiarazione di voto in cui annuncia il voto contrario all'emendamento e il voto favorevole alla delibera per l'ampliamento.



A dimensionare tale ampliamento è il consigliere dei Verdi Paola Aime: 'La sede aziendale occupa attualmente una superficie di mq 5975 mentre il nuovo progetto prevede un nuovo capannone di superficie pari a mq. 7.309, dunque con un ampliamento del 130% rispetto all’attuale, portando aumento di traffico pesante su una strada, Via Cadiane, poco più che uno stradello in zona rurale e sottraendo un’area verde continua di quasi 24.000 mq a quel territorio, a quei residenti. Impattanti anche le 3 piazzole lungo via Cadiane per consentire il transito dei camion necessari per la realizzazione del cantiere e che rimarranno anche successivamente per consentire il passaggio dei mezzi aggiuntivi previsti, oggetto di protesta da parte dei cittadini in relazione alle zonizzazioni acustiche attualmente assegnate.

Altro delicato elemento i 10 anni di vincolo sul mantenimento di quella specifica attività, tempo davvero limitato e che potrebbe prefigurare cambiamenti ancora più penalizzanti in un futuro molto prossimo' - spiega Aime, che continua:

'Vale poi la pena ricordare che tutto il progetto arriva così concepito, in quanto variante urbanistica “esonerata” dalle attuali normative in forza dei tempi di presentazione anteriori all’approvazione del PUG (giugno 2023), che in analoga situazione oggi consentirebbe un ampliamento solo del 20% dell'esistente, perchè percentuali superiori si configurerebbero come nuove costruzioni.



Come per altri progetti presentati in questi ultimi anni, come consiglieri siamo chiamati a votare su diritti acquisiti, ma oggi diciamo no, in quanto questo diritto contraddice in maniera sostanziale e profonda il principio di riduzione del consumo di suolo e di tutela dei terreni agricoli, temi sulla difesa dei quali ci siamo sempre impegnati e battuti'



Sulla stessa lunghezza d'onda rispetto al consumo di suolo, vergine soprattutto, il capogruppo M5S Giovanni Silingardi: 'E' una espansione agricola ma in realtà viene realizzato uno stabilimento industriale con una cementificazione su un prato verde. Enorme consumo di suolo che non viene limitato dal 3% previsto dalla legge regionale perché la stessa legge esclude dal saldo l'espansione industriale. Inoltre l'intervento comporterà enormi problemi di traffico soprattutto su via Cadiane, con il passaggio di decine di autoarticolati che impatteranno direttamente sull'ambiente e sulle abitazioni presenti anche in termini di rumore. Questo è uno di quel progetti inaccettabili. Consumo di suolo, rumorosità viabilità e soprattutto, anche in questo caso, i residenti non sono stati presi in considerazione' - conclude Silingardi. Per questo abbiamo votato no.



Gi.Ga.