Ancora censura nel modenese: revocate sale civiche per la proiezione 'Il testimone'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La ragione addotta lascia abbastanza perplessi, perché proprio in periodo elettorale, è importante parlare di temi internazionali di stretta attualità come il conflitto russo - ucraino. Sappiamo che chi pensa male fa peccato, ma spesso ci azzecca e, guarda caso, il Presidente della Proloco sassolese é in quota FDI, partito che ha sempre ribadito sostegno incondizionato alla causa ucraina e alla visione ultra atlantista.

Gli accadimenti di Castelnuovo e Sassuolo, richiamano alla mente, la revoca della concessione di una sala civica di Modena, che avrebbe dovuto ospitare la mostra sulla ricostruzione di Mariupol, da parte del Sindaco dem Muzzarelli, in seguito alle pressioni dell'ambasciatore ucraino.



Quello che emerge da questi episodi è la censura delle opinioni non allineate, soprattutto sulla narrazione bellicista che destra e sinistra stanno portando avanti in maniera simmetrica, senza sostanziali distinzioni. Attraverso questi gravi comportamenti, le amministrazioni comunali dimostrano di sottovalutare la capacità dei cittadini di esercitare spirito critico e di essere in grado di formarsi una propria opinione. Non possiamo accettare nessun tipo di censura su tematiche fondamentali per i destini della nazione e del popolo italiano. Consideriamo la libertà di espressione un bene prezioso e faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per batterci contro la censura e per permettere che contenuti

non allineati siano fruibili in tutta l'Emilia'



Movimento Indipendenza- Coordinamento Emilia