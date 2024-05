Anna Maria Petrini confermata DG Ausl Modena, Mirandola si astiene

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Personalmente il giudizio sui 24 mesi di lavoro della dottoressa Petrini è molto, anzi estremamente positivo, così come lo è quello dei messaggi che mi stanno arrivando' - afferma Giancarlo Muzzarelli. intervento sul punto 4 nell'ordine del giorno della Commissione. Quello secondo cui, per legge, su indicazione della Regione, la CTSS deve valutare l'operato dei primi due anni della Dirigente e, sulla base di questo, confermare o meno dell'incarico per altri due anni.

Un vero e proprio banco di prova per la direttrice coinvolta in questi giorni dalle notizie derivanti dai rilievi della Corte dei Conti e dalle polemiche sul confermato ricorso alle cooperative esterne private dei medici per supplire alle carenze non risolte di personale interno. Criticità sottolineate con preoccupazione anche da diversi sindaci nel corso della discussione sul bilancio. Ad intervenire, confermando le parole di plauso espresse dal Presidente Muzzarelli, solo il sindaco di San Prospero Sauro Borghi che rivolgendosi al presidente come Giancarlo ha affermato: 'Condivido al 100% il giudizio positivo e voglio ribadirlo. La dottoressa Petrini sta facendo un ottimo lavoro. Mi auguro che continui in questa direzione con tutta la fiducia del sottoscritto'.



Gi.Ga.