Anpi Modena: 'Assassinio di Don Lenzini non c'entra con la lotta partigiana'

Nel giorno della beatificazione di don Lenzini in piazza Grande, l'Anpi Modena, attraverso il suo presidente Vanni Bulgarelli (), interviene con una lettera aperta al vescovo di Modena. Lenzini venne ucciso barbaramente a Pavullo dai partigiani comunisti nel luglio del '45, a guerra finita.Ecco la lettera dell'Anpi.Eccellenza,in questi giorni stanno prendendo avvio le celebrazioni per l’avvenuta beatificazione di Don Luigi Lenzini, che fu parroco nella frazione di Crocette di Benedello, a Pavullo. Siamo lieti che nelle nostre comunità i cittadini si riuniscano attorno ad eventi di così grande significato, non solo religioso, ma parole da qualcuno dette in quell’occasione e in altre che l’hanno preceduta, ci hanno turbato e ci preoccupano. Infatti, il barbaro assassinio di Don Lenzini non può essere in alcun modo attribuito alla lotta partigiana e a chi l’ha combattuta unicamente per liberare il Paese dalla dittatura e dall’occupazione tedesca.In questi momenti di grave tensione tra popoli e nazioni a causa della guerra in Ucraina, delle altre dimenticate e dopo anni di pandemia, che ha seminato vittime e povertà, auspichiamo l’impegno di tutti, in primo luogo il nostro, affinché nelle comunità locali non si aprano conflitti sociali, culturali e politici che possano ancor più dividere le persone tra loro, e prevalgano i messaggi di speranza. La storia è un bene prezioso e deve essere tale per tutti, accertata e non interpretata o, ancor peggio, strumentalizzata da chi ha fini diversi dal raggiungimento del bene comune.Con l’auspicio che questa lettera aperta possa essere considerata un contributo su tali propositi, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.