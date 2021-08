appuntamenti fine settimana

28 e 29 agostoore 15/18 Centro storico50ˆ COPPA CITTÀ DI FORMIGINEGare ciclistiche nazionali femminili (sabato: categorie Esordienti e Allieve, domenica: categoria Juniores). A cura di: ASD US FormigineseMusica, cultura, cinema e motori: tre giorni di eventiDal 27 al 30 agosto gli appuntamenti in Piazzetta Nelson MandelaMusica dal vivo, un incontro sulla cultura del Giappone, una serata sul rapporto tra motori e cinema: a Maranello proseguono gli appuntamenti estivi anche in questo ultimo scorcio di agosto. Ad ospitarli la Piazzetta Nelson Mandela all’esterno della Biblioteca Mabic. Si parte venerdì 27 con “Giro d’Italia”, concerto della Flexus Band che racconta il Belpaese attraverso alcuni dei suoi personaggi più epici e caratteristici. Sabato 28 è la volta di “Meisho”, la rassegna curata da Floriano Terrano che racconta luoghi e tradizioni del Giappone: si parlerà delle capitali della cultura del Paese del Sol Levante. Lunedì 30, infine, “Motori Ciak Azione”, serata dedicata ad approfondire il rapporto tra il cinema e il mondo dei motori con l’esperto Andrea Violi. Le iniziative sono ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti (info 0536 240020), per partecipare è richiesta l’esibizione della certificazione verde Covid-19 (Green Pass).A Frassinoro, sabato 28 agosto, si terrà una giornata di studio per i 950 anni della fondazione dell'abbazia di Santa Maria e San Claudio, dal titolo 'Beatrice, Frassinoro e i monasteri benedettini in rapporto con i Canossa'.La giornata di studio, che inizierà alle 9.30 con la sessione mattutina e si concluderà con quella pomeridiana alle 18.00 si svolgerà presso la chiesa abbaziale e sarà curata dall'Associazione matildica internazionale, nell'ambito delle celebrazioni per i 950 anni della fondazione dell'Abbazia benedettina partite lo scorso 24 luglio fino alla celebrazione solenne in programma domenica 29 agosto.