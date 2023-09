Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Infatti, la linea maggioritaria- continua il presidente di Arci Emilia-Romagna- va nella direzione che noi sosteniamo.Da parte nostra, vorremmo mettere a disposizione i nostri locali e i nostri spazi per parlarne sulla base di numeri e dati, non solo di opinioni. Anche se a giugno si vota per le europee non è tutto fermo, non è tutto campagna elettorale: non si può bloccare il dibattito solo perché 'ti devi schierare'. Così, le riforme non si fanno'. E si rammarica ancora guardando 'in casa' Maisto, in conclusione: 'A sinistra, a volte, anche su questo ambito si confonde il sano riformismo con l'inseguire i temi cari alla destra. C'è una sudditanza psicologica, forse, che a volte si nota. Nella nostra regione non è così, comunque, e le condizioni per poter portare avanti riforme positive nel territorio ci sono', cannabis inclusa.Rimarca infatti Maisto: 'Se ne dovrebbe parlare molto, secondo noi: l'idea di proibire e punire non funziona, ribadiamo, e vorremmo offrire il nostro contributo al dibattito. Non si tratta soltanto di sostenere a riguardo la nostra linea politica, che èmolto chiara, ma offrire anche strumenti di confronto e di informazione'. Oltre al proibizionismo, Arci Emilia-Romagna nel corso dei prossimi seminari affronterà anche un'altra questione molto di attualità, il salario minimo, 'per il quale abbiamo già aderito a tutte le manifestazioni a sostegno che si sono tenute finora', conclude Maisto.