Asili Modena: 10 posti in più per i lattanti, ma il privato latita

La Pressa , in città a farsi carico dei lattanti è soprattutto il servizio pubblico attraverso i 15 nidi comunali e della Fondazione Cresciamo, mentre sui 37 privati e convenzionati solo in 4 erogano il servizio.'I nuovi posti saranno attivati al nido comunale Barchetta, dove attualmente funzionano due sezioni: una di medi (12-24 mesi) e una di grandi (24-36 mesi), a cui si aggiungerà quindi anche una sezione riservata ai lattanti (piccoli di età da 3 a 12 mesi) grazie a un percorso condiviso con le educatrici. La sezione lattanti, accogliendo bambini molto piccoli, richiede infatti un’organizzazione specifica di spazi e attrezzature e comporta un alto rapporto bambini/educatori, ma risponde all’esigenza di quelle mamme che devono rientrare al lavoro', si legge nella nota dell'amministrazione.

Ai posti per i lattanti si aggiungeranno ulteriori 10 posti per la fascia d’età 0-3 anni, che diventeranno disponibili dal prossimo settembre 2024 con l’avvio del nuovo anno educativo. L'aumento con 10 posti in più per i lattanti nei nidi arriva dall'assessore all'istruzione Grazia Baracchi nella seduta del 18 dicembre. Il Comune aderisce in questo modo alla misura regionale a sostegno dell’ampliamento e dell’accesso ai servizi educativi rivolti alla fascia 0-3 anni per l’anno educativo 2023-2024.



Federica Di Padova, consigliere comunale Pd e responsabile scuola del partito accoglie 'con grande soddisfazione la proposta di delibera con cui il Comune aderisce alla misura regionale a sostegno dell’ampliamento e dell’accesso ai servizi educativi rivolti alla fascia 0-3 anni per l’anno 2023-2024. Come Partito Democratico non possiamo che chiedere a questa amministrazione di continuare a investire nei servizi d’Infanzia, per garantire a tutti i bambini e alle loro famiglie un posto all’asilo nido'.





Ma sui servizi educativi si allunga l'ombra dell'inverno demografico, con un 'nuovo record negativo nascite pari a 7mila in meno rispetto al 2021, un calo della popolazione frutto di una dinamica naturale sfavorevole, caratterizzata da un eccesso dei decessi sulle nascite, in gran parte determinata dal calo della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (dai 15 ai 49 anni), oltre che dalla continua diminuzione della fecondità', riporta l'Istat il 18 dicembre 2023.

Il sistema educativo integrato 'Modena ZeroSei' seguito dall'amministrazione vede lavorare in sinergia pubblico, asili privati convenzionati, e Fondazione Cresciamo, ente privato a controllo pubblico.



Si aggiungono due agenzie interinali per gli educatori delle supplenze brevi in un contesto di precarietà, utilizzo di graduatorie continue e rotazione di educatori dentro gli asili raccontate da La Pressa. Nei convenzionati rientrano poi cooperative e appalti. A fine ottobre il Comune inoltre stacca un assegno da 5 milioni e 260mila euro per il rinnovo della convenzione fino al 2026 con Fism, sigla che raggruppa asili e scuole paritarie di area cattolica. Un sistema integrato in cui evidentemente al privato conviene non farsi carico dei lattanti, in quanto il costo medio lattanti 3 - 12 mesi è più alto di almeno il 20% rispetto ai medi e grandi.



Marco Amendola