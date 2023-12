Attacco hacker aziende sanitarie modenesi, anche i dipendenti tremano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Non ci sono certezze sul fatto che anche i dati personali dei dipendenti siano stati o rischino di essere diffusi e resi accessibili a chiunque, i lavoratori hanno bisogno di essere informati e ad oggi nessuna risposta a questa necessità è arrivata dagli enti coinvolti. Raccogliamo e riportiamo oggi una estrema preoccupazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità' afferma, 'le numerose segnalazioni che ci stanno investendo evidenziano quanto questo rischio stia costituendo un elemento di forte criticità'.

'Abbiamo richiesto un tavolo di confronto urgente alle Aziende sanitarie per avere maggiori informazioni rispetto al volume e alla qualità dei dati oggetto dell'attacco', continua Giuseppe Fornaro della Fp Cgil sanità, 'le dichiarazioni a mezzo stampa sulle percentuali dei dati hackerati rispetto ai volumi complessivi delle informazioni contenute nei server delle Aziende sanitarie non sono per noi, per le lavoratrici ed i lavoratori, sufficienti. Vogliamo risposte complete e dati precisi'.



'Riteniamo che dare specifica e dettagliata comunicazione ai dipendenti su quanto accaduto, su come possa essersi verificato e su quali dati siano stati realmente oggetto dell'attacco sia un atto dovuto da parte delle amministrazioni', proseguono i sindacalisti, 'ed esprimiamo ferma condanna verso ogni forma di ricatto e pirateria informatica, che in casi come questo danneggiano innanzitutto la parte fragile della cittadinanza, i pazienti, nonché tutti i professionisti che lavorano per erogare salute'.