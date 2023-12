Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il problema in forma prolungata interesserebbe alcune classi di cui una quinta in particolare. Quella che per martedì mattina avrebbe deciso di organizzare un presidio nell'atrio della scuola. Una ora o due, rimanendo fermi lì, senza entrare in classe. Ma oltre al disagio c'è anche una piccola beffa. Nello stesso istituto ci sarebbero aule troppo calde. Al punto da indurre studenti e docenti ad aprire costantemente le fnestre durante le lezioni. 'Non so se sia meglio avere aule troppo calde o troppo fredde' - afferma la madre di una ragazza della scuola stanca di fare lezione indossando il giaccone. Anche lei sarà tra quelle al presidio di questa mattina.