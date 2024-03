Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Vi è invece il normale e continuo confronto da parte del livello Regionale con le Aziende sanitarie, necessario per far fronte anche quest’anno al mancato finanziamento del sistema sanitario da parte da parte dello Stato, che ancora una volta impone costanti sforzi per il mantenimento del livello di servizi per i cittadini'.