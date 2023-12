Ausl Modena, hacker ora minacciano di mettere in rete i dati sensibili

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Avevo sperato venisse scongiurato questo pericolo, e avevo con un apposito Question time in Aula, durante l’ultima assemblea legislativa, chiesto all’assessorato alla Salute e all’assessorato dell’agenda digitale, rispettivamente Raffaele Donini e Paola Salomoni, ma sono stata quasi derisa per la mia preoccupazione perché non c’era motivo di preoccuparsi ed era tutto sotto controllo. Invece eccoci qui, nelle mani di chissà quali cyber criminali, che faranno chissà cosa di tutti i dati sensibili, o quel che contengono quelle cartelle sottratte all’Ausl di Modena. Chiedo che la Regione riferisca subito di quanto stia accadendo, oltre al fatto che spero, qualora fossero già stati contattati possano procedere a denunciare chi ha tentato un colpo del genere alla nostra sanità pubblica. È evidente che ci sono delle falle nel nostro sistema di protezione e occorre dopo essersene assunti la responsabilità, provvedere immediatamente alla risoluzione di questo problema' - chiude Valentina Castaldini.