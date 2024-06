AVS seconda forza di maggioranza a Modena: 'Con Mezzetti porteremo rinnovamento su ambiente e salute'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

"Grazie anche al nuovo sindaco Massimo Mezzetti, lo straordinario consenso che ha ricevuto gli darà la forza per avviare un processo di rinnovamento, indispensabile per dare risposta alle tante necessità dei cittadini e del mondo del lavoro.

Un ringraziamento anche a tutti i sostenitori che hanno lavorato a questa campagna elettorale e gli auguri ai nostri due nuovi consiglieri, Ferrari Laura e Abrate Martino, rappresentano un mix di esperienza, rinnovamento, competenza e passione per sostenere il governo della nostra città. Il risultato raggiunto è un importante punto di inizio, nei prossimi 5 anni saremo un punto di riferimento per tutti i cittadini che vogliono più sicurezza, più garanzie, più salute e più vivibilità in una città che ha tanti valori ma anche problemi da affrontare per diventare a tutti gli effetti una città europea, sostenibile e solidale" - chiudono Silingardi e Rubbiani.