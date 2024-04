Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Per Azione Modena, Carpi e Mirandola non solo è curioso che Aimag, per scegliere il proprio Direttore Generale, abbia addirittura incaricato un team di cacciatori di teste per “tirar fuori dal cilindro” il nome di un dirigente di Hera (azionista di Aimag), ma ci chiediamo anche perché lo abbia fatto con tanta fretta, a meno di due mesi dall’insediamento di nuovi sindaci e amministratori. Attorno al futuro di Aimag, al CdA stesso, ci sono da tempo tensioni politiche e amministrative molto forti, con tanto di ricorsi al TAR. Era davvero necessaria questa ulteriore forzatura? Stessa musica per Hera che a brevissimo vedrà nominato un nuovo vice presidente. Non sarebbe più corretto lasciare alle future amministrazioni la responsabilità di tali decisioni? Chiediamo quindi di fermare questo ennesimo walzer di nomine, una musica che ha davvero stancato cittadini e elettori. In caso contrario potrebbe sembrare che diversi sindaci fatichino davvero moltissimo a passare il “testimone”, al punto da impedire alle nuove Giunte di prendere liberamente decisioni su realtà che incidono sulla vita di centinaia di migliaia di famiglie e imprese'.