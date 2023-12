'Baby gang, frasi di Padre Stenico ingenerose verso forze dell'ordine e giornalismo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Frasi, come riportato da La Pressa , dette da padre Giuliano Stenico, presidente della Fondazione Ceis, che ha attaccato le Forze dell’Ordine in occasione di un evento, qualche giorno fa, davanti a ragazzi e operatori sociali presso la struttura de La Tenda.'Siamo di fronte a una presa di posizione ingenerosa verso gli agenti che, in provincia e non solo, ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza», stigmatizzano il consigliere provinciale di Forza Italia Antonio Platis e il capogruppo in comune Piergiulio Giacobazzi.

I quali, poi, ricordano a Stenico che «Modena, da quasi ottant’anni governata dalla sinistra, ha un problema più di natura politica, con scelte che si sono rivelate fallaci'. Ciononostante Platis e Giacobazzi ribadiscono l’importanza del Ceis, 'un pilastro che, nel campo sociale, è un punto di riferimento', anche se 'bisognerebbe prestare maggiore attenzione ad alcune frasi poco generose'.



Soprattutto perché, poco prima di prendersela con le Forze dell’Ordine, Stenico ha attaccato le cosiddette “adultgang”, cioè, testuali parole, 'un certo giornalismo. Il fatto di trasmettere è pericoloso. Mi fa paura, per esempio, la connessione tra immigrazione e sicurezza'. Peccato, però, sia stato lo stesso Stenico, un mese fa, a rilasciare un’intervista a un media locale raccontando che 'ci sono anche quei gruppi, in particolare tunisini che arrivano da contesti difficili e che altrettanto difficili risultano da gestire. Non si adattano al contesto, non rispettano le regole e molti usano droghe: un misto di sostanze chimiche e altro che dà loro un’energia incredibile'.

Per Platis e Giacobazzi «'ccorre affrontare il tema in maniera seria, anzitutto evitando di inquinare il dibattito incriminando parte del giornalismo che racconta la verità e cambiando ogni due per tre la propria posizione sulla sicurezza. Modena, è evidente, ha un problema di legalità: i cittadini lo percepiscono in maniera vigorosa e più volte, come Forza Italia, abbiamo promosso iniziative per trovare soluzioni condivise, peraltro come suggerito da Stenico. Gli unici a non ascoltare sono gli amministratori del Pd', concludono.