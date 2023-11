Baby gang, Felice Romano al sindaco: 'Per avere sicurezza serve coesione non ideologia'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il segretario generale del Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia di Stato Felice Romano, entra nuovamente deciso nel dibattito politico ed istituzionale sulla sicurezza in città ed in provincia riacceso sia dalla presenza a Modena nei giorni scorsi del ministro dell'interno Matteo Piantedosi e sia dal susseguirsi di gravi fatti di cronaca legati all'azione di gruppi di giovani, in diversi casi minori stranieri non accompagnati, autori di violente aggressioni a scopo di rapina nei confronti di altri giovani. Gli ultimi, recenti e ripetuti casi, lungo i viali intorno al centro e nell'area della movida. Un intervento che rappresenta di fatto una via di mezzo tra le fazioni politiche animate da uno scontro che vede da un lato chi sostiene che il problema sarebbe meglio affrontabile se non risolvibile attraverso un numero maggiore di agenti e militari (PD) e chi sostiene che lo sforzo del governo ad un rafforzamento numerico degli organici debba essere accompagnata da un'azione sul fronte repressivo e della certezza della pena rispetto all'immigrazione irregolare e verso chi commette reati.



In sostanza due fazioni politiche che dividono di fatto l'ambito politico ed istituzionale se si considerano che le posizioni del sindaco combaciano con quelle del partito di riferimento.



“Lancio dunque un appello a tutta la filiera istituzionale – conclude Romano – al fine di una coesione e collaborazione totale da parte di tutti. E non si può non ringraziare il Ministro dell’Interno Piantedosi che è venuto a Modena per ben tre volte negli ultimi due mesi e che sta mantenendo l’impegno assunto di portare

molti più poliziotti in città a prescindere dall’elevazione in fascia A della Questura. Iter che comunque sta seguendo il suo corso, così come altre realtà che sono state portate all’attenzione del Ministro stesso e che richiedono molto più tempo ma con esiti non scontati.”