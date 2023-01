Bar Teatro Storchi, da Remondini a Ert: il canone viene dimezzato

La gestione del bar all'interno del Teatro Storchi di Modena passa alla Fondazione Emilia Romagna Teatro (Ert) guidata dall'ex sindaco Giuliano Barbolini per un canone annuo di 6800 euro contro i 13.600 euro che ha pagato negli ultimi tre anni Pasticceria Remondini srl. L'accordo è stato messo nero su bianco in una determina del Comune di Modena, proprietario dell'immobile, di tre giorni fa.Mauro Rossi della Pasticceria Remondini aveva presentato disdetta a novembre dello scorso anno. Ebbene, come si legge nel nuovo schema di concessione, 'con comunicazione del 23/11/2022, al fine di evitare la chiusura della caffetteria con grave danno all'attività del Teatro e all'immagine della città, la Fondazione Emilia Romagna Teatro (ERT) ha richiesto all'Ufficio Patrimonio di poter sottoscrivere, essa stessa un contratto di concessione, subentrando nella gestione del bar Teatro Storchi'.La durata della concessione è stabilita in un anno rinnovabile alla scadenza per ulteriori 6 anni, ai patti e alle condizioni da stabilirsi tra le Parti tramite l'adozione di un nuovo atto di concessione e 'il corrispettivo annuo, quantificato dal competente organo tecnico in 13.600 euro è stato ridotto in considerazione delle aperture ridotte del bar previste in massimo 20 ore settimanali'.