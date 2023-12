Bedostri (Lega): 'Giacobazzi figura di livello, ma il tavolo è Regionale'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Lo spirito e gli ideali della Lega sono intatti e li condivido pienamente, a livello locale anche la scelta di indicare una donna come segreterio cittadino credo sia un importante segnale di novità. Non vedo quindi una Lega in difficoltà, conosco bene le persone e sono certa intercetteremo un ampio consenso. In questo momento siamo concentrati sui problemi della città di Modena.

Dalla sicurezza, al porta a porta, alla viabilità...'.

In vista del voto 2024 Forza Italia due giorni fa ha indicato il nome di Giacobazzi. Cosa ne pensate?

'Ritengo che Giacobazzi sia una figura credibile, affidabile e competente. Ma per ora non vi è ancora nulla definito'.

Lo sosterrete?

'Per le città capoluogo la scelta spetta al livello Regionale'.

Non crede vi sia un ritardo nella individuazione del nome da parte del centrodestra?

'No, sono i tempi normali della politica, considerata anche l'importanza di Modena. Del resto anche il centrosinistra sta dimostrando quanto sia difficile questo momento di scelta'.

Il rapporto tra Lega e Fdi a Modena come si può definire?

'In città vi è un rapporto di dalogo, non vedo nessun problema'.

La scelta del candidato di centrodestra dipenderà da quella che farà il Pd?

'Ribadisco che spetta al regionale e al provinciale il confronto. Nella Lega ci sono gerarchie precise'.

La lista Lega è pronta?

'Siamo a buon punto con l'indicazione di nomi di rilievo, civici e un importante apporto di giovani. Ci stiamo organizzando'.

Al momento c'è un tavolo comune con le forze del centrodestra?

'Non c'è un tavolo di confronto a livello comunale. Ma a livello provinciale e regionale il dialogo è sempre aperto'.

g.leo.