Berlusconi candida Rita Dalla Chiesa, figlia del generale ucciso dalla mafia

La figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato da Cosa Nostra a Palermo nel 1982, Rita Dalla Chiesa, è candidata per Forza Italia nel collegio uninominale blindato Puglia 2 ed è, contemporaneamente, capolista in Liguria, al proporzionale.'Affianchiamo a una squadra di parlamentari di grande esperienza molto volti nuovi espressione della società civile. Fra questi uno dei volti più amati della televisione, Rita Dalla Chiesa, che è anche un nome simbolo della lotta alla mafia e del servizio alle istituzioni, per le quali suo padre diede la vita, Maurizio Casasco, Presidente della Confederazione della Piccola e Media industria, perchè le ragioni dell’impresa e del lavoro sono le nostre ragioni, Valentina Vezzali, indimenticabile campionessa olimpica ma anche apprezzatissimo sottosegretario allo Sport del governo in carica' - scrive Silvio Berlusconi.