I due libri riassumono la vicenda personale dei due esponenti di centrodestra indagati per collusione politico-mafiosa e voto di scambio politico mafioso, poi completamente assolti da ogni accusa. Il libro di Bernini contiene inoltre in anteprima nazionale la relazione del magistrato antimafia Roberto Pennisi, per anni pm della Procura nazionale antimafia, che conferma alcune delle accuse sul sistema-giustizia avanzate dai due esponenti. La relazione di Pennisi è giunta sul tavolo del Ministro Nordio che a seguito di esposto denuncia, libri e interrogazioni parlamentari, ha avviato sei mesi fa una indagine ispettiva ministeriale al momento segretata.'Da un ingiusto e violento tritacarne giudiziario come il mio, non tutti possono riuscire ad uscirne - ha dichiarato Pagliani - Grazie alla mia famiglia e ai tantissimi cittadini che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza, ne sono uscito ma ora il mio impegno civile e politico deve guardare a chi da solo non può farcela, spesso soccombe, si ammala e non ne esce'.