Bersani, fiducia a Schlein: 'Se noi non pettiniamo bambole lei il giaguaro lo smacchia'

L'ex segretario del PD Pierluigi Bersani fuoriuscito dal PD e invitato a chiudere la festa provinciale dell'Unità del PD, è ospite nell'area all'aperto dell'ippodromo della Ghirlandina, davanti una platea di circa 400 persone. Buona parte dell'intervento, sviluppato su 4 domande, è orientato a commentare e criticare il governo di centro-destra. A partire dal tema di una immigrazione 'che va governata e non scaricata sugli enti locali' dice Bersani che alla domanda su quale potrebbe essere un modallo alternativa si rifà alla Germania richiamando il concetto di immigrazione regolare che dovrebbe essere la regola anche nel nostro paese. La platea non applaude e sembra non seguirlo. Alla luce di quanto sta accadendo in Italia con raffiche di sbarchi di migliaia di stranieri irregolari, non ce ne stupiamo. Bersani, su questo punto, non risparmia critiche all'Europa. 'Aspettiamo il piano della Von Der Leyen ma vedremo se.

Il tema passa poi al fronte della alleanze in vista delle elezioni amministrative che seguiranno a quelle europee e che in caso di insuccesso, dicono alcuni, potrebbero segnare un brutto colpo anche per Elly Shlein: 'Non ho mai visto un segretario essere messo in crisi dal risultato delle europee, ma ho visto un segretario che sulle europee ci ha costruito un film'



'Sulle alleanze, più che di campo largo parlerei di campo dell'alternativa' - afferma. 'Il PD deve avere questa funzione, ovvero non di regolare il sistema politico, di fare il baricentro, come spesso ci si è illusi, ma di garantire quelle condizioni dell'alternanza. In questo campo dell'alternanza oltre al PD potrebbero stare la sinistra radicale e il MoVimento 5 Stelle e una forza liberale e democratica che manca e c'è sempre stata nel PD. Una volta, nell'Ulivo, avevamo Ronchi e Maccanico, ora la forza liberale e democratica è rappresentata a Calenda. Il problema è che non si possono tenere i piedi in due staffe, ovvero svegliarsi alla mattina e dire di stare da una parte e poi cambiare idea entro sera. Il centro regolatore è roba che non c'è più in tutto il mondo. A Calenda dico. O stai di qua o stai di là'



Gianni Galeotti