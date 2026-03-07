'Bilancio fuori tempo massimo, Medolla rischia il commissariamento'

'Il Comune di Medolla rischia concretamente lo scioglimento del Consiglio e il conseguente commissariamento per mancata approvazione del bilancio, come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali. La normativa stabilisce infatti che, in assenza del bilancio entro i termini di legge, il Consiglio possa essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno'. Sono i consiglieri comunali della lista 'Medolla al Centro' Lavinia Zavatti, Elisa Cavana, Roberto Reggiani e Christian Melarosa, a lanciare l’allarme.'Il bilancio preventivo 2026–2028 - specificano i consiglieri - avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 dicembre, con possibilità di proroga al 28 febbraio in caso di difficoltà motivate. Medolla, già in esercizio provvisorio per non aver rispettato la scadenza del 2025, non riuscirà però a rispettare nemmeno il termine prorogato.Secondo i consiglieri di minoranza, alla base dello stallo vi sarebbe un vizio procedurale: il Documento Unico di Programmazione, atto propedeutico al bilancio, non sarebbe stato messo a disposizione dei consiglieri nei tempi utili, compromettendo la legittimità dell’intero iter. Una criticità che si inserisce in un quadro già delicato, considerando che negli anni scorsi il Comune è finito sotto la lente della Corte dei Conti per problemi nella riconciliazione dei conti con l’Unione dei Comuni Area Nord (UCMAN).La seduta del Consiglio comunale prevista per il 24 febbraio, dedicata proprio all’approvazione del bilancio, è stata rinviata al 3 marzo dopo le segnalazioni dell’opposizione.Una data che, tuttavia, supera comunque il limite massimo fissato dalla legge. E non è affatto certo che, in quella sede, la maggioranza riesca a presentarsi compatta.Restano infatti aperte diverse perplessità su alcune voci di entrata, oggetto di richiesta di accesso agli atti da parte dell’opposizione. Tra queste spicca la previsione, per il solo 2026, di oltre 900.000 euro di introiti da “disagio ambientale” legato alla continuità di esercizio della discarica, a fronte dei circa 500.000 euro annui finora incassati per quantitativi analoghi. I chiarimenti forniti dal sindaco sono stati giudicati insufficienti: alla richiesta di documentazione ufficiale sul calcolo della cifra, non sarebbe stato prodotto alcun atto, ma soltanto una nota interna che suddivide l’importo in tre voci. Un approccio che, secondo i consiglieri, mette in dubbio il rispetto dei principi di prudenza, veridicità e attendibilità nella redazione del bilancio.Oltre agli aspetti tecnici, l’opposizione denuncia un clima di chiusura che renderebbe difficile l’accesso alle informazioni necessarie non solo ai gruppi di minoranza, ma anche a parte della stessamaggioranza, ostacolando l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo' - concludono i consiglieri di opposizione.