'Bilancio Modena: Governo aumenta risorse, ma propaganda della giunta lo nega'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Da sottolineare poi come i vari assessorati abbiano sbagliato tutti gli obiettivi strategici.

Due esempi, tra i tanti. L'assessore Filippi si era posta l’obiettivo di incrementare la competitività e la sostenibilità del trasporto pubblico locale basandosi su studi di fattibilità per la revisione del Tpl presentati in consiglio comunale a luglio e di cui, peraltro, non si è più saputo nulla. Ebbene, ora vediamo le corse degli autobus tagliate da Seta per carenza di personale - aggiunge Elisa Rossini -. Parallelamente, con riferimento all’indirizzo accoglienza, ad ottobre avevamo presentato un emendamento per modificare l’obiettivo sul tema dell’accoglienza dei migranti. L'emendamento ci era stato respinto perché per questa amministrazione l’accoglienza non deve avere limiti anche se illegale, anche se frutto di tratta, anche se incentivata da organizzazioni che in verità salvano poche vite e che possono invece avere interessi collaterali.



Noi respingiamo questa impostazione e ribadiamo che l'obiettivo deve essere quello di fermare l’immigrazione illegale e clandestina così come deve essere fermata la tratta di esseri umani, e occorre essere molto prudenti nei confronti di coloro che finiscono per alimentare queste forme di immigrazione e la cui funzione nel salvare vite è in realtà marginale'.



'Infine è da sottolineare il capitolo legato alla Addizionale Irpef - chiude Rossini -. I dati dicono che l’aumento dell’addizionale comunale all’Irpef deliberato nel 2020 ha determinato un progressivo e costante incremento delle entrate che come centrodestra abbiamo sempre evidenziato chiedendo a più riprese una riduzione dell’addizionale. Ci è sempre stato risposto che non si poteva fare per non mettere a rischio il funzionamento dei servizi. Ebbene, ora, a sei mesi dal voto, e grazie alla ulteriore riduzione delle aliquote da quattro a tre voluto dal governo nazionale magicamente le risorse si trovano e l’Irpef viene ridotta e le minori entrate pari a 1,324 milioni vengono compensate con le maggiori entrate derivanti dal maggiore gettito Irpef ad aliquote invariate. Lo scaglione di reddito da 15mila a 28mila euro avrà una consistente riduzione dell’aliquota da 0,64 a 0,50. E tutto questo, miracolosamente, continuando a garantire i servizi gli equilibri di bilancio. Siamo contenti, ringraziamo il governo e possiamo dire che quello che abbiamo sostenuto per 4 anni e cioè che i soldi c’erano dato il costante aumento della base imponibile, era null’altro che la fotografia della realtà. Perchè, come detto in premessa, una realtà esiste al di là del tentativo di piegare i fatti in base alle convenienze'.