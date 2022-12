Boldrini: 'Meloni si fa chiamare ‘il presidente del Consiglio’? Fa tristezza'

La deputata del Pd: 'Se il femminile vuole farsi chiamare al maschile c'è un problema'

Si torna a discutere della scelta della premier Giorgia Meloni di farsi chiamare 'il presidente del Consiglio' nei documenti ufficiali. E a intervenire sul tema è ancora Laura Boldrini, una delle più critiche sulla decisione della leader di Fratelli d’Italia. La deputata del Pd, intervistata da ‘Un Giorno da Pecora’ su Radio 1, la definisce 'una cosa che non si spiega'.



'Se il femminile vuole farsi chiamare al maschile c’è un problema – prosegue l’ex presidente della Camera – si pensa che il maschile sia più autorevole, non può piacerti una cosa che non rispetta la tua identità. Questa cosa mi mette tristezza', conclude Boldrini.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.