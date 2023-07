Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Il generale Francesco Figliuolo non è stato formalmente nominato come commissario straordinario per l'Emilia-Romagna e questo dice molto in riferimento ai ritardi imbarazzanti del governo - ha detto Bonaccini intervenendo alla trasmissione 'Morning news', su Canale cinque -. La presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha definito l'Emilia-Romagna la locomotiva del Paese e se si ferma la locomotiva, si fermano anche altri motori, quindi è interesse del Paese ripartire. E' passato più di un mese e mezzo dall'alluvione e dobbiamo collaborare nell'interesse degli imprenditori e dei cittadini che hanno perso tutto o hanno perso tanto. Quando ci fu il terremoto il commissario straordinario fu nominato dopo una settimana. Ma fa niente'.D'altro canto Bonaccini ha assicurato collaborazione al generale nominato dal Governo Meloni per guidare la ricostruzione post-alluvione. 'Non abbiamo alternativa a credere che Figliuolo debba o possa essere l'uomo giusto', dice. 'Da parte mia troverà tutta la collaborazione possibile', assicura il presidente, che ricorda però la richiesta avanzata da tanti in Emilia-Romagna di una nomina dello stesso governatore, 'non perché io sia più intelligente di altri, ma perché quella filiera istituzionale aveva funzionato molto bene sul terremoto. In ogni caso il Governo ha deciso in altra maniera, oggi noi abbiamo il dovere di collaborare'.