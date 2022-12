Bonaccini con Soumahoro e Salvini con Putin: le frecciate Lega-Pd

A lanciare per primo il guanto di sfida è il vicepremier numero uno del Carroccio. E il governatore emiliano risponde

Uno a fianco di Aboubakar Soumahoro.

L'altro alla destra di Vladimir Putin. E' un botta e risposta a colpi di foto 'spinose' quello che va in scena in mattinata su Facebook tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini. A lanciare per primo il guanto di sfida è il vicepremier numero uno del Carroccio, che sulla sua pagina social pubblica due foto, una per ciascuno dei candidati alla segreteria del Pd: Elly Schlein e appunto Bonaccini, entrambi ritratti a fianco di Soumahoro, il parlamentare della Sinistra eletto nelle liste del Pd nel collegio di Modena, finito in questi giorni al centro delle polemiche per le irregolarità che vedrebbero coinvolta la cooperativa fondata dalla sua compagna e dalla suocera. 'Belle coppie...', scrive Salvini a corredo delle foto.



Nell'arco di un paio d'ore, arriva la risposta tagliente di Bonaccini. 'Siccome mi attacca per una foto in campagna elettorale con Aboubakar Soumahoro - scrive il presidente della Regione Emilia-Romagna - sconsiglierei Salvini di avventurarsi sulle frequentazioni...'. Parole che accompagnano la foto scattata al leader leghista mentre, sorridente, stringe la mano al presidente russo Vladimir Putin.





