'Parlano di autonomia ma dall'alluvione ai migranti centralizzano tutte le decisioni senza alcun confronto con la conferenza delle Regioni e gli enti locali e soprattutto senza un piano condiviso.Se vogliono decidere tutto a Roma se ne assumeranno la responsabilità ma continueranno a sbagliare', afferma ancora Bonaccini. Il quale, peraltro, resta a favore di un'accoglienza diffusa di chi arriva, mentre i grandi centri di accoglienza 'hanno completamente fallito'. Di questo passo, avverte il presidente Pd, 'si rischia di vedere nelle nostre città le tendopoli'.Infine, Bonaccini torna a porre il tema di una 'equa ripartizione, perché ora è sbilanciata' ai danni di alcune regioni come appunto l'Emilia-Romagna. 'Abbiamo avuto una cosina a maggio che si chiama alluvione. Siamo impegnati fortemente anche in altro', sottolinea il governatore, che rivela anche di aver scritto al ministro degli Interni Matteo Piantedosi per un tavolo condiviso con le Regioni 'e ancora non ho avuto risposta'.