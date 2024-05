Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo la visita al Campo, che ripercorre le orme della storica presenza di David Sassoli e Ursula von der Leyen, alle ore 16.30 Schlein, Schmit, Bonaccini e Righi si sposteranno nel centro della città, in Piazza Martiri, davanti al municipio, per un incontro con la cittadinanza.'Un’occasione preziosa per presentare le proposte del PD e del PSE sul futuro dell’Unione europea nell’imminenza delle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno' - afferma la segreteria provinciale del Partito“Siamo onorati di poter accogliere, insieme alla Segretaria Schlein e al Presidente Bonaccini anche il Commissario europeo Schmit – commenta la Segretaria del PD di Carpi Daniela Depietri – perché riteniamo che il momento di confronto di lunedì pomeriggio potrà rappresentare un’occasione preziosa per riflettere su temi di portata globale, ma con impatti anche assolutamente prossimi e locali, che tutti ci riguardano, nessuno escluso. Invitiamo per questo la cittadinanza a partecipare: l’Europa e il suo futuro ci stanno molto a cuore”.