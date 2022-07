Bonaccini mostra occhi di tigre emiliani: 'Nostro modello funziona'

Una coalizione larga che va dai centristi alla sinistra si può fare e può funzionare. 'Ma serve coraggio e capacità', avverte il governatore Stefano Bonaccini, che rilancia il modello Emilia-Romagna anche per le prossime politiche e mostra, come suggerito dal segretario nazionale Letta, gli occhi di tigre emiliani.'Qui governiamo da quasi otto anni con una coalizione che va da Renzi-Calenda a Elly Schlein e stiamo governando benissimo - sottolinea Bonaccini, in collegamento questa mattina a Omnibus su La7 - senza mai una mezza giornata di crisi, parlando di programmi. E i 5 stelle qui in un anno e mezzo sono passati dal 28% delle politiche al 3,5% delle regionali'. Bonaccini quindi esorta: 'Guardate l'Emilia Romagna. Non è vero che non si può andare d'accordo. Ma ci vuole coraggio, capacità e anche qualità nella proposta che si mette in campo.Far cadere il Governo Draghi 'è stato un errore da parte di Conte e dell'M5s - insiste Bonaccini - perché hanno regalato un rigore a porta vuota a chi era nell'angolo come Salvini e Berlusconi che ne hanno approfittato, poco responsabilmente, subito. Quello che ha fatto l'M5s è stato paradossale. Come fai a fare un'alleanza facendo finta di nulla? L'M5s si è messo fuori gioco e si è fatto espellere dal campo. Dopodiché l'avversario per me non sono i 5 stelle, ma la destra. E bisognerebbe avere il coraggio e la capacità di mettere insieme tutti quelli che hanno dato la fiducia al Governo Draghi', ribadisce Bonaccini.Elly Schlein è 'una risorsa a disposizione. Se rimane a fare la vicepresidente in Emilia-Romagna, io sono contento'. Se invece dovesse candidarsi alle politiche, 'sarebbe un valore aggiunto'. Ha aggiunto Bonaccini. 'Io ho il dovere di guidare questa Regione - spiega Bonaccini - anche perché se io vado in Parlamento qui si torna a votare. Ho ancora tre anni da completare, sto vicino alla mia gente e se me lo chiedono darò una mano per portare il più alto risultato possibile dalla mia terra' a queste elezioni. Quanto a Schlein, in predicato di candidarsi per le politiche, 'è una bravissima vicepresidente della Regione - la loda Bonaccini - una persona giovane, una donna, una ragazza di grandi qualità. Valuteranno dal livello nazionale e valuterà lei. Diciamo che è una risorsa a disposizione. Se rimane qui a fare la vicepresidente, io ne sono contento'. Altrimenti, 'credo che sarebbe certamente un valore aggiunto. Vedremo'.