Parole che hanno suscitato la immediata reazione di Bonaccini. 'Leggo che il viceministro Bignami si aspetta io rimanga presidente della Regione Emilia-Romagna fino alla fine della ricostruzione post-alluvione. Tralascio il fatto che non mi hanno voluto nominare Commissario alla Ricostruzione, come anche i sindaci di centrodestra e tutte le parti sociali chiedevano, ma sanno perfettamente che tra un anno scadrà il mio secondo mandato - afferma Bonaccini -. Siccome hanno sempre detto che ci vorranno anni per ricostruire tutto ciò che è stato distrutto o danneggiato lo scorso maggio, immagino allora saranno coerenti con questo auspicio e daranno il via libera al possibile mio terzo mandato. O non lo faranno perché hanno timore di riavermi come avversario?'