Bonaccini, vittoria personale e stasera, per lui, festa in Piazza Grande

'C'e' un po' di voto disgiunto' specie da area M5s, 'ma mi dicono dai seggi che anche tantissimo voto secco al sottoscritto, voto personale'. Ormai concretizzatasi la prospettiva della vittoria, Bonaccini sottolinea dal suo quartiere generale di Casalecchio di Reno, l'aspetto personale della vittoria. Quella legata al voto disgiunto, quello che ha portato direttamente a lui anche i voti di elettori che hanno scelto altre liste anche diverse da quelle della coalizione.Quelli della Lega 'mi invitavano a fare le valigie, a non provarci nemmeno. Ho sempre consigliato di essere prudenti perche' l'arroganza non paga mai' - ha commentato il governatore riconfermato Stefano. Puntando al voto nazionale 'la si e' voluta mettere su un altro terreno e noi abbiamo vinto anche su un altro terreno'. Gli 'emiliano-romagnoli non gradiscono molto che suoni ai loro campanello'.E dunque 'grazie- dice- ai tantissimi che hanno dato una mano in questa campagna elettorale, che abbiamo affrontato col sorriso sulle labbra anche quando hanno provato ad usare argomenti che poco avevano a che fare col voto regionale. Partivamo da un -7% delle europee, abbiamo messo in campo una coalizione molto larga e molto civica. Dovevamo recuperare tante persone che erano rimaste a casa cinque anni fa. C'e' stata una partecipazione robusta, importante per la qualita' della democrazia'Non poteva mancare un cenno alle sardine, nelle parole con cui Stefanoha commentato la vittoria sul centrodestra di Lucia Borgonzoni. 'Sia una lezione per il futuro, ci eravamo dimenticati di tornare in piazza e stare tra le persone', ha detto. 'Questo ce lo hanno detto anche le sardine, riempiendo le piazze'.'Domani sera alle 20.30 tutti in piazza Grande a Modena, a casa mia'. Torna in piazza Stefano, ma stavolta per festeggiare la vittoria alle regionali. Una manifestazione per festeggiare 'insieme ai 300 candidati delle sei liste'. Poi, afferma, 'vorro' riparire immediatamente con una squadra di governo, perche' ogni promessa e' debito'.